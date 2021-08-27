Летнее трансферное окно 2021 года абсолютно точно войдет в историю. Хотя потому, что Криштиану Роналду последние 12 часов самые авторитетные источники уже крепко связали с «Манчестер Сити». Но 36-летний португалец летит не к «горожанам».

Не успел Пеп Гвардиола начать расстраиваться о роли Криша в «Ман Сити», агент португальца, Жорже Мендеш, перевернул все с ног на голову. Роналду действительно улетел из Турина в Манчестер, Аллегри подтвердил, что в «Ювентус» Криштиану не вернется. Но «Манчестер Сити» внезапно вышел из переговоров, сообщил Фабрицио Романо. Предположительно, Криштиану подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Роналду играл за «Ювентус» с 2018 года.

Криш уже выступал за «МЮ» в 2003-09 годах.

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