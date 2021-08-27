Английская Премьер-лига может приветствовать новичка в лице новоиспеченного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Официально объявлено, что футболист вернулся на «Олд Траффорд» и подписал с манкунианцами контракт.
Чемпионат Англии
Сэр Алекс убедил Роналду и руководство «МЮ» на трансфер
Официальный сайт манкунианцев уже поприветствовал футболиста: «МЮ с радостью подтверждает, что клуб достиг договоренности с «Ювентусом» от трансфере Криштиану Роналду, теперь вопрос остается в личных условиях, визе и медосмотре».
Финансовые подробности сделки не раскрываются сторонами. Ожидается, что 36-летний португалец подпишет контракт до 2023 года и будет получать в «Манчестер Юнайтед» 314 тысяч евро в неделю.
- 24 августа появились сообщения, что Криштиану намерен перейти в «Ман Сити», но уже 27-го числа «горожане» вышли из переговоров.
- За «Юве» Криштиану выступал с 2018 года.
Чемпионат Англии
«Сити» вышел из переговоров по Роналду, «МЮ» – фаворит
Лига чемпионов УЕФА
Роналду в АПЛ – позор «ПСЖ». Криш должен был взять ЛЧ с Месси