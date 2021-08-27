Английская Премьер-лига может приветствовать новичка в лице новоиспеченного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Официально объявлено, что футболист вернулся на «Олд Траффорд» и подписал с манкунианцами контракт.

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Официальный сайт манкунианцев уже поприветствовал футболиста: «МЮ с радостью подтверждает, что клуб достиг договоренности с «Ювентусом» от трансфере Криштиану Роналду, теперь вопрос остается в личных условиях, визе и медосмотре».

Финансовые подробности сделки не раскрываются сторонами. Ожидается, что 36-летний португалец подпишет контракт до 2023 года и будет получать в «Манчестер Юнайтед» 314 тысяч евро в неделю.

24 августа появились сообщения, что Криштиану намерен перейти в «Ман Сити», но уже 27-го числа «горожане» вышли из переговоров.

За «Юве» Криштиану выступал с 2018 года.

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