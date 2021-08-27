«Манчестер Юнайтед» направил предложение туринскому «Ювентусу» о трансфере форварда Криштиану Роналду. Как сообщает журналист Самуэль Лакхерст, предложение было направлено после разговора Роналду с бывшим тренером «дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном.

Сообщается, что специалист повлиял и на решение руководства вступить в переговоры с итальянской командой.

Главный тренер «Ювентуса», Массимилиано Аллегри, подтвердил, что Роналду покинет туринский клуб. «Манчестер Сити», претендовавший на 36-летнего португальского игрока, внезапно вышел из переговоров. Теперь «Ювентус» будет договариваться с «МЮ».

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Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

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