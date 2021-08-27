Чемпионат Англии только начался, а большие игры гремят почти каждую неделю. Сначала 3-й тур откроют «Сити» и «Арсенал», а эстафету подхватят «Ливерпуль» и «Челси». Если «красные» с большими мальчиками еще не играли, то лондонцы уже сломали «Арсенал».
Юрген Клопп, «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
Чемпионат Англии
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Кто посмотрит матч по ТВ
Проблемы есть и в Лондоне, и в Ливерпуле. У «синих» не сыграют Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Палисик, который подхватил коронавирус. Еще не будет Курта Зума, официальная версия клуба – «семейные обстоятельства», но инсайдеры утверждают, что защитник отправится на медосмотр в «Вест Хэм».
У «Ливерпуля» под вопросом сразу несколько игроков: Фабиньо, Эндрю Робертсон и Джеймс Милнер. Минимальные шансы на выход у англичанина: на пресс-конференции Юрген Клопп практически исключил появление полузащитника на поле.
Форма
Клопп и Тухель стартовали максимально бодро: их команды выбили по шесть очков, забили по пять мячей и ничего не пропустили. Правда, «Челси» противостояли «Кристал Пэлас» и «Арсенал», а «Ливерпуль» разминался на «Бёрнли» и «Норвиче».
И все же у «синих» на одну победу в сезоне больше: они открыли кампанию триумфом в Суперкубке УЕФА – «Вильярреал» дотянул до серии пенальти, но дрогнул.
Томас Тухель на тренировке «Челси».
Фото: Getty Images
Лицом к лицу
- «Ливерпуль» проиграл «Челси» лишь 2 из 13 последних матчей АПЛ (6 побед и 5 ничьих).
- Только «МЮ» (13) побеждал на «Энфилде» чаще «Челси» (7) в рамках АПЛ.
- «Ливерпуль» лишь третий раз в истории начал АПЛ с двух побед подряд, «Челси» – четвертый.
- Клопп проиграл два последних матча против Тухеля.
- «Челси» – удобный соперник для Садио Мане. «Синим» сенегалец вкрутил 7 банок. Только «Кристал Пэлас» (12) и «Астон Вилле» (8) он забивал чаще.
Ориентировочные составы
«Ливерпуль»
«Челси»
Котировки букмекеров
Победа «Ливерпуля»: 2,50
Ничья: 3,35
Победа «Челси»: 2,95
Команда Томаса Тухеля кажется неуязвимой – особенно после трансфера Ромелу Лукаку. Несмотря на это, букмекеры считают фаворитом Юргена Клоппа – возможно, из-за магии «Энфилда», которая пережила коронавирус и готова давить соперников эмоционально.
Но разрыв в котировках очень минимальный, и это значит, что игра будет максимально равной. Тем более что оба топа много забивают и вообще не пропускают. Кто лучше подготовится: Клопп или Тухель?
Где смотреть
Матч состоится 28 августа в 19:30 (мск). В прямом эфире игру покажет «Окко», а еще можно следить за игрой с нашей уютной текстовой трансляцией.
КАК ЗАКОНЧИТСЯ МАТЧ?
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