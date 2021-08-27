Летом 2021-го Football Manager стал еще реалистичнее: после трансферов Лионеля Месси и Криштиану Роналду теперь никто не упрекнет искусственный интеллект в фантастичности переходов. 27 августа это окончательно подтвердилось. В ночь с четверга на пятницу все обсуждали, как Гвардиола встроит Криша в систему, и обменивались артами Роналду в голубой джерси. Уже через полдня вдруг возник «Манчестер Юнайтед», перебил предложение шейхов и абсолютно неожиданно вернул одного из лучших игроков в своей истории.

Подозрительно стремительный поворот в сделке галактического масштаба.

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Появилось ощущение, что заигрывания португальца с «Этихадом» – тонкий ход, чтобы затмить трансфер Лионеля Месси в «ПСЖ».

Лионель Месси с президентом «ПСЖ» Фото: Getty Images

Роналду необходимо было менять команду. Тухнуть в нечемпионском «Ювентусе», пока все медиа пишут про Лео – удар по огромному эго. Португальцу нужно было срочно менять команду, но вариантов практически не осталось: только «МЮ», где его любят сильнее всех в мире.

Но просто перейти в другую команду – лишь повторить ход Месси, а задачей оставалось переиграть и уничтожить аргентинца. Тогда хитрый Жорже Мендеш придумал красивый сюжет: Роналду бросает все ради нового вызова и готов даже на вражеский «Манчестер Сити». Резко появились новости про бунт Криша, его отказ играть за «Юве», скорый отъезд из Турина – путь на свободу получился стремительным.

И тут мир разделился. Кто-то восхищался смелостью Роналду: чтобы вернуться в интенсивную АПЛ в 36,5 лет, требуются стальные яйца. Кто-то возмутился его предательством: как вообще можно ехать на «Этихад», когда тебя обожают в другой части города?

Фанаты «красных дьяволов» уже готовили носовые платки и придумывали оскорбительные посты, но тут раскрылась вторая часть плана Роналду. По голливудскому сценарию, когда все инсайдеры кричали, что Криш уже позирует в футболке «Сити», вдруг появился «МЮ» и за пару часов провернул камбэк. И это беспроигрышный вариант:

В «Сити» никто не расстроится, потому что трансфер изначально выглядел сомнительно.

В «МЮ» еще сильнее полюбили Роналду. Во-первых, кумир вернулся. Во-вторых, он якобы променял кэш от ненавистного «Сити» ради мечты о возвращении. Любовь фанатов обеспечена.

Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», 2009 год Фото: Getty Images

После сентиментального хода Роналду Месси теперь выглядит максимально жалко, а посыл в громкой истории такой: «Смотрите, Криш отказался от денег ради истории и чести. А Месси выбрал кэш, хотя мог пойти на понижение зарплаты в «Барсе». О том, что Лео не мог переподписать контракт с сильным снижением оклада (не более чем на 50%) из-за испанского законодательства, никто и не вспомнит.

Впереди вас ждут гигабайты картинок, где сравниваются ценности футбольных гигантов. С одной стороны – рыдающий Месси, который по идее мог играть в любимом клубе бесплатно. С другой – Роналду, который ради этого любимого клуба продинамил богачей.

Роналду убил двух зайцев: во-первых, реанимировал карьеру, во-вторых, выставил Месси алчным футболистом. «Манчестер Сити» идеально исполнил свою роль: подыграл Кришу, хотя, вполне вероятно, даже и не участвовал в постановке.

Противостояние Роналду и Месси не закончится никогда, и их расставание с Класико никак на это не повлияло. Деды ведут холодную войну даже из разных чемпионатов и поджаривают трансферный рынок круче янгстеров Мбаппе и Холанна. Все внимание приковано только к португальцу и аргентинцу, а их ходы продуманы максимально тонко.

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