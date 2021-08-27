Пост с приветствием Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» пользуется бешеной популярностью в официальном твиттере команды. Дьяволам удалось всего за час собрать миллион лайков и более 700 тысяч ретвитов.

Новость о трансфере Роналду в «МЮ» стала более популярной и обсуждаемой, чем пост «Пари Сен-Жермен» о переходе Лионеля Месси. Отметки в миллион лайков запись в твиттере «ПСЖ» достигла только спустя 17 дней после официального объявления.

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Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Криштиану Роналду является самым популярным человеком в инстаграме

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