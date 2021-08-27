Манкунианцы объявили о трансфере в 18:50 по московскому времени. В это время одна акция «Манчестер Юнайтед» стоила 18,08 доллара.
Объявление о подписании Криштиану Роналду вызвало ажиотаж на рынке: количество продаваемых и покупаемых акций значительно выросло в первые полчаса после анонса. Пика цены акции «МЮ» достигли в 19:07 по московскому времени: в этот момент они стоили 19,09 доллара, на 5,58% больше, чем в минуту объявления о трансфере.
По окончании торговой сессии цена акции «МЮ» составляла 18,29 доллара: на 1,16% больше, чем в момент анонса перехода. Цена акций клуба росла в течение всего дня. На это могло влиять поведение инвесторов после появления информации о грядущем переходе Роналду в «МЮ», публиковавшейся журналистами.
Чемпионат Англии
Пост «МЮ» о подписании Роналду собрал миллион лайков за час
На момент закрытия рынка 26 августа цена акции «МЮ» составляла 17,28 доллара. Таким образом, за 27 августа цена акции команды выросла на 1,01 доллара, или на 5,84%, сообщает Yahoo! Finance.
- Новость о подписании Роналду за час набрала миллион лайков в твиттере.
- Криштиану уже выступал за «МЮ» в период с 2003 по 2009 год.
Чемпионат Италии
Роналду трогательно попрощался с «Ювентусом»
Чемпионат Англии
Криш цинично использовал «Сити». Идеальный ход, чтобы затмить Месси