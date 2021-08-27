Манкунианцы объявили о трансфере в 18:50 по московскому времени. В это время одна акция «Манчестер Юнайтед» стоила 18,08 доллара.

Объявление о подписании Криштиану Роналду вызвало ажиотаж на рынке: количество продаваемых и покупаемых акций значительно выросло в первые полчаса после анонса. Пика цены акции «МЮ» достигли в 19:07 по московскому времени: в этот момент они стоили 19,09 доллара, на 5,58% больше, чем в минуту объявления о трансфере.

По окончании торговой сессии цена акции «МЮ» составляла 18,29 доллара: на 1,16% больше, чем в момент анонса перехода. Цена акций клуба росла в течение всего дня. На это могло влиять поведение инвесторов после появления информации о грядущем переходе Роналду в «МЮ», публиковавшейся журналистами.

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На момент закрытия рынка 26 августа цена акции «МЮ» составляла 17,28 доллара. Таким образом, за 27 августа цена акции команды выросла на 1,01 доллара, или на 5,84%, сообщает Yahoo! Finance.

Новость о подписании Роналду за час набрала миллион лайков в твиттере.

Криштиану уже выступал за «МЮ» в период с 2003 по 2009 год.

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