«Я никогда не был самым быстрым, сильным или высоким игроком, поэтому учился быть самым умным. Каждый раз, когда Уэйн Руни или Криштиану Роналду убирали мяч в сторону и били из-под защитника, я подзывал детей к телевизору и говорил: «Этому их научил ваш отец!» – хвастал Уле-Гуннар Сульшер 30 июля. Спустя месяц норвежец вновь полез за методичками: португальская легенда вернулась в «Юнайтед», время обучать чему-то новому. Получится ли – ключевой вопрос по итогам трансферного лета-2021.

Прежде чем разобрать профиль Роналду и его совместимость с «МЮ», нужно подчеркнуть: трансфер любого футболиста подобного типа рушит тренерские наработки. В каком бы возрасте и с каким бы бэкграундом Криштиану ни менял клуб, он повлияет на командную тактику. Главная интрига – в худшую или в лучшую сторону.

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Если рассуждать с точки зрения атаки, Роналду дополнит наработки, которые Сульшер нащупал для Поля Погба и Бруну Фернандеша. Французу наконец нашлось удобное место на левом фланге. Отсюда шестой номер не так сильно бьет по балансу без мяча, если ленится, а на мяче дрейфует в центр и раскидывает любимые передачи за спины защитникам. Пример – матч против «Лидса», где 3 из 4 ассистов плеймейкера оказались пасами на ход.

Бруну помогает Погба: открывается за спины защитникам, врывается в чужую штрафную. Доказательство – хет-трик португальца в ворота того же «Лидса». Все три мяча Фернандеша прошли по общему сценарию: забегание, пас на ход, прием, удар.

Звезды «МЮ» наслаждаются игрой друг с другом. «Уверен, Погба может выдать и пять, и шесть ассистов за игру. Поль – качественный игрок, мы ему доверяем», – восхищался Бруну после разгрома «Лидса». Роналду может дополнить броманс манчестерских лидеров.

Любимое движение позднего Криштиану – смещение на левый фланг, а после него – включение в чужую штрафную. В Серии А-2020/21 Роналду принимал по 9,36 передач с продвижением на 9+ метров в среднем за 90 минут. Для сравнения, Бруну и Мэйсон Гринвуд открыли АПЛ-2021/22 с показателем в 7 таких приемов.

Если упростить, даже в 36 лет Криштиану готов открываться под продвигающие передачи. В теории Роналду может стартовать с левого фланга, который бросает Погба, и включаться под пасы на ход. Поль получит звездную опцию для забросов, а новичок «Юнайтед» усилит главную связку в команде.

Другой вопрос – игра в защите. Готов ли Криштиану в 36 лет пахать в прессинге против интенсивных британских команд, непонятно. Показатель Роналду по Pressures – это любые попытки помешать сопернику с мячом, без привязки к строгим критериям отборов и перехватов – пикирует третий сезон. Если в Серии А-2018/19 португалец выдавал по 9,4 Pressures за 90 минут, то в следующих двух кампаниях показатель составил 7,65 и 7,32 соответственно.

Сульшер применяет в «Юнайтед» избирательный прессинг. Давление команды зависит от соперника. Против одних оппонентов «МЮ» закрывается, против других включает высочайшую защиту до штрафной. Из-за колебаний в стиле команда заняла девятое место в АПЛ-2020/21 по PPDA (10,95; это интенсивность прессинга – чем меньше цифра, тем активнее давит команда).

В сезоне-2021/22 Сульшер вряд ли откажется от гибкой защиты. Предыдущую кампанию «МЮ» закончил пятым по пропущенным мячам и четвертым – по допущенным xG. Поводов для смены концепции нет.

При этом игроки из передней линии «Юнайтед» вкладываются в игру без мяча активнее Роналду. Вот показатели в АПЛ-2021/22:

Погба – 23,3 Pressures за 90 минут;

Бруну – 20;

Гринвуд – 12,5.

Вот цифры за предыдущую кампанию:

Погба – 14,2;

Бруну – 20,9;

Гринвуд – 13;

Маркус Рэшфорд – 10,6;

Антони Марсьяль – 9,02.

С одной стороны, Сульшер может ротировать состав: выпускать Роналду в тех матчах, где «Юнайтед» будет играть осторожнее, и оставлять в резерве на интенсивные игры. С другой, с Криштиану в основе «МЮ» не сможет нагнетать давление по ходу матча, особенно если активность португальца продолжит снижаться.

Если подытожить, совместимость Роналду с «МЮ» делится на два фактора. Первый – атакующий. На мяче Криштиану может усилить связку Погба-Бруну благодаря рывкам с левого фланга в штрафную. Второй – защитный. Здесь к португальцу возникают вопросы: просядет ли его активность в АПЛ, станет ли он слабым звеном в избирательном прессинге Сульшера?

Роналду точно поможет «Юнайтед». Только неясно, какой ценой.

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