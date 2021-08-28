27 августа нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Пока не было официальной информации о том, какой номер на футболке получит португалец.

В «Ювентусе», «Реале» и прежде в «Манчестер Юнайтед» Криштиану выступал под номером 7, но, согласно правилам АПЛ, не сможет сейчас его получить, потому что он закреплен за Эдисоном Кавани. Правила лиги запрещают менять номера по ходу сезона.

Роналду может получить любимый номер, только если уйдет уругваец, но не было никаких сообщений, что Эдисон планирует менять клуб, пишет Footy Headlines

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По информации Goal.com , на данный момент Роналду доступны номера 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.

Было много сообщений, что Криштиану намерен перейти в «Манчестер Сити», но 27-го числа «горожане» вышли из переговоров.

Последние три сезона Роналду провел в «Ювентусе».

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