Ситуация вокруг трансфера Роналду изменилась буквально за несколько часов. Еще вечером 26 августа фанаты «горожан» издевались над соседями и ожидали презентацию чужой легенды на «Этихаде». Днем 27-го выяснилось, что «Сити» так и не договорился с CR7, а фаворитом на 36-летнего атлета неожиданно оказался «Ман Юнайтед». Переговоры с агентом нападающего Жорже Мендешом прошли стремительно, и уже к вечеру клуб официально объявил о договоренности.

Такой темп – уникальная история для современного футбола, где селебрити неделями отмалчиваются, а их представители придираются к каждой мелочи в контракте и стравливают потенциальных покупателей. Однако Роналду не сомневался ни минуты, когда появилась возможность вернуться к «МЮ», – особенно после того как обсудил эту перспективу с самым важным человеком в карьере, Алексом Фергюсоном. «У них особая связь, – объяснил бывший одноклубник Криштиану Рио Фердинанд. – У игроков редко складываются такие отношения с тренером. Невозможно, чтобы Роналду перешел в «Юнайтед», не поговорив с сэром Алексом».

The Athletic подтвердил, что Фергюсон сыграл важную роль в камбэке ученика на «Олд Траффорд»: легендарный шотландец созвонился и с Кришем, и с Мендешом, после чего португальцы отказались от варианта с «Ман Сити». Сэр Алекс неслучайно до сих пор обладает таким влиянием на карьеру Роналду. Именно под его руководством тот превратился из капризного самовлюбленного дриблера в эффективного и безжалостного перфекциониста.

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Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду после трансфера Фото: Getty Images

В августе 2003-го Фергюсон больше часа общался с Роналду в Лиссабоне после товарищеского матча между «МЮ» и «Спортингом», за который тогда выступал 18-летний вингер. Англичане уступили со счетом 1:3, а Криштиану всю игру издевался над правым защитником «Юнайтед» Джоном О’Ши. Игроки обступили сэра Алекса и начали выпрашивать талантливого тинейджера, как ребенок – подарок на день рождения. Шотландец тоже почувствовал, каким потенциалом обладает Роналду, и сделал все, чтобы затмить других претендентов.

В то время игроком активно интересовался «Арсенал», но Фергюсон превзошел Арсена Венгера. В отличие от француза он пообещал, что не отправит обратно в «Спортинг» на правах аренды и гарантировал место в основной команде. Этот аргумент оказался решающим – амбициозный Роналду переехал в Манчестер за 19 миллионов евро. Сэр Алекс осознавал, что новичок может вырасти в уникальную звезду, но знал, что для этого потребуется огромный труд. Следующие три года он налаживал уникальную связь с Криштиану – ту самую, которая заставила португальца прислушиваться к мнению бывшего коуча много лет спустя.

Во-первых, Фергюсон заставил Роналду сменить номер: тот хотел выступать под 28-м, как в «Спортинге», но сэр Алекс наградил подростка легендарной «семеркой», под которой до него выступали Бест, Кантона и Бекхэм. Во-вторых, шотландец объяснил Кришу, что дриблинг ради дриблинга бесполезен против британских головорезов – нужно действовать расчетливо и обходиться одним финтом там, где в чемпионате Португалии он делал пять. Одноклубники издевались над Роналду за внимание к внешности, а ветераны разносили паренька за показуху на поле. Такое отношение могло сломать игрока с мягким характером, но закалило КР7 и сделало сильнее.

«В начале карьеры у меня сохранялся португальский менталитет, – признал Криштиану. – Слишком много переступов, проблемы с принятием решений. Фергюсон объяснил, что в Англии футболисты жесткие и не падают от малейшего контакта. Он научил меня всему». Чтобы мотивировать игрока, сэр Алекс с первого же сезона заключил с ним шуточную ставку на 100 фунтов, что тот не забьет больше 10 голов. На следующий год шотландец повысил количество мячей до 15. Криштиану проигрывал до 2006-го, когда наконец усвоил уроки Фергюсона и вышел на новый уровень. Тогда он сам поднял ставку до 400 фунтов и наколотил 15 голов уже к февралю.

Тренер использовал разные методы, чтобы вдохновить Роналду: от поддержки до упреков перед остальной командой. В матче группового этапа ЛЧ-2005/06 португалец устроил очередное зрелищное, но бесполезное шоу и получил разнос. «Кем ты себя возомнил? – вспоминали очевидцы слова сэра Алекса. – Хочешь играть сам по себе? Так ты никогда не станешь настоящим футболистом!» Дошло до того, что Роналду разрыдался прямо в раздевалке. Одноклубники не стали его утешать – чувствовали, что для взросления молодому эгоисту необходимы жестокие уроки. «Босс постоянно спрашивал его перед всем составом, зачем он решил обводить соперника, вместо того чтобы навесить, – рассказал отвечавший за экипировку Алек Уайли. – Когда он заканчивал тираду, то садился рядом с Криштиану и объяснял, почему вел себя так резко».

Жесткий, но справедливый подход Ферги впечатлил португальца: коуч ругал его, но неизменно сохранял человеческие отношения и не превращал менторство в пытку. Когда в 2005-м страдавший от проблем с печенью из-за алкогольной зависимости отец Роналду впал в кому, сэр Алекс без раздумий разрешил воспитаннику отвлечься от футбола и навестить родителя. «Мы поговорили с Фергюсоном, и я сказал: «Босс, мне плохо», – вспомнил CR7. – В то время мы готовились к важному матчу ЛЧ, но я хотел повидаться с папой. Он ответил: «Криштиану, если хочешь, ты можешь пропустить целую неделю. Мне будет тебя не хватать, потому что ты важен для команды, но семья важнее». Такое отношение сплотило сэра Алекса и Роналду – с тех пор нападающий постоянно называл шотландца футбольным отцом.

В 2006-м Ферги показал, насколько ценит Криша, избавившись от лучшего бомбардира команды Руда ван Нистелроя. Тот уже давно ссорился с португальцем – одержимого голами нидерландского нападающего бесило, что вингер брал игру на себя, а не ассистировал ему при первой возможности. Ван Нистелрой не хотел ждать прогресса Руни и Роналду, его беспокоила только индивидуальная статистика. Конфликт достиг кульминации на тренировке, когда после очередного грубого стыка Руд спросил Криштиану: «Что ты сделаешь, пожалуешься папочке?» Голландец имел в виду помощника Ферги Карлуша Кейруша, но Роналду совсем недавно потерял отца и воспринял слова одноклубника близко к сердцу. Сэр Алекс не захотел жертвовать молодой звездой ради сварливого Ван Нистелроя – тем же летом последний ушел в «Реал».

Руд ван Нистелрой и Криштиану Роналду, 2004 год Фото: Getty Images

Отношения между Фергюсоном и Роналду еще сильнее укрепились после ЧМ-2006. В четвертьфинале между Португалией и Англией Криш выпросил красную карточку для Руни, и «три льва» вылетели по пенальти. Против КР7 началась настоящая травля – футболист боялся возвращаться в Манчестер и задумался о смене клуба. «После случившегося я не могу остаться, – открыто признался Роналду. – Через пару дней я разберусь со своим будущим и покину Англию».

Чтобы переубедить игрока и разрешить конфликт с фанатами, Фергюсон действовал быстро и решительно. По его просьбе Руни позвонил товарищу по команде и заверил, что не злится. Сам сэр Алекс напомнил журналистам о хороших отношениях между футболистами: «Криштиану и Уэйн – лучшие друзья. Люди всегда ищут козла отпущения, но у нас в клубе отличная атмосфера, и на нее не повлияет никто за пределами «Манчестер Юнайтед». После выступления тренера болельщики смягчились – некоторые все еще освистывали Роналду, но вскоре забыли про национальные обиды благодаря идеальной форме игрока. Через год после заявления об уходе Криш выиграл чемпионат Англии и все возможные индивидуальные награды.

На следующий год Роналду отплатил Фергюсону за многолетнее доверие и поддержку. После побед в АПЛ и ЛЧ португалец рассчитывал перейти в «Реал» – он любил «Юнайтед», но с детства мечтал выступать за мадридцев. Однако сэр Алекс договорился с Кришем, что тот проведет в «МЮ» еще один год, а в Ла Лигу переедет в 2009-м. Этот ход позволил Ферги сохранить не только главную звезду, но и имидж.

Криштиану Роналду и сэр Алекс Фергюсон, 2009 года Фото: Getty Images

Шотландец показал, что все еще достаточно влиятелен и способен отбивать атаки других топ-клубов, а Роналду безропотно согласился – он слишком уважал тренера, чтобы выпрашивать трансфер всеми возможными средствами. В 2021-м трудно представить такую гармонию: футболист не шантажировал «Манчестер», не пропускал тренировки и не жаловался через медиа. Вместо этого Криш профессионально выполнил договоренность, принес «Юнайтед» еще одно чемпионство, а летом перешел в «Реал» за рекордные 94 миллиона.

Роналду и Фергюсона пошли разными путями, но сохранили семейные отношения. Криштиану вручал сэру Алексу награды, а тот посетил премьеру документального фильма о португальце и первым поздравил после победы на Евро-2016. В отличие от Бекхэма, Кина и Ван Нистелроя португалец никогда не конфликтовал с жестким тренером «МЮ» – такая лояльность обеспечила Кришу культовый статус на «Олд Траффорд». Корреспонденты «Манчестера» забрасывали Роналду вопросами о возвращении перед товарищескими матчами против «Реала», а болельщики скандировали его имя даже спустя много лет после ухода. Теперь КР7 наконец вернулся – и одна новость о его трансфере возродила магию времен сэра Алекса.

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