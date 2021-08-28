Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что он думает по поводу возвращения в клуб Криштиану Роналду.

«Это фантастическая новость. Ностальгия не всегда работает в футболе, но мысль о том, что Роналду уйдет в «Манчестер Сити», была нестерпима для фанатов «Юнайтед».

Роналду пришел, чтобы выигрывать трофеи, личные призы, чтобы взорвать Премьер-лигу. Это уже другой Роналду – все должны это понимать.Но он по-прежнему хорош на коротких дистанциях, забеганиях в штрафную, он чувствует, где окажется мяч. Он даст «Манчестер Юнайтед» то, что нужно этой команде», – цитирует Невилла Sky Sports

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24 августа появились сообщения, что Криштиану намерен перейти в «Манчестер Сити», но уже 27-го «горожане» вышли из переговоров, а португалец оказался в «Юнайтед».

В 2008-м в составе «МЮ» Роналду впервые выиграл Лигу чемпионов и получил свой первый «Золотой мяч».

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