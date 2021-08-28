В это сложно поверить, но полузащитник Поль Погба не опять, а снова хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
По информации Marca, француз отверг предложение манкунианцев о продлении истекающего в 2022 году контракта и попросил агента Мино Райолу обеспечить ему переход в «Реал». Он осознает, что добиться трансфера будет нелегко и согласен на все условия мадридцев.
В предыдущие годы «Мадрид» уже интересовался Полем, однако испанцев отпугнули сначала финансовые запросы футболиста, а потом его нестабильная игра за «МЮ».
Чемпионат Англии
Роналду поможет Бруну и Погба. Перед «МЮ» лишь одна проблема
- В наступившем сезоне Погба сыграл 2 матча в АПЛ, сделав 5 результативных передач.
- Поль представляет «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Его трансфер за 106 млн евро был рекордным на тот момент.
Фергюсон – самый важный человек в карьере Роналду. Тренер «МЮ» заменил Кришу отца и превратил в голевую машину
Чемпионат Англии
Ложь, забастовки, обход правил: трансферные саги изнутри
Чемпионат Англии
Рекорд Погба и дебют Санчо. 4 главных события шоу «МЮ»