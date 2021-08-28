«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в стартовом матче 3-го тура чемпионата Англии – 5:0.

Судьба матча была решена уже к 12-й минуте благодаря голам Илкая Гюндогана и Феррана Торреса. На 35-й Гранит Джака получил прямую красную карточку и оставил «канониров» в меньшинстве, а перед перерывом Габриэл Жезус вонзил третий.

Это был второй случай в истории «канониров», когда они к перерыву матча АПЛ горели в 3+ мяча и играли в меньшинстве. В марте 2014-го они уступали «Челси» 0:4, а в итоге все закончилось со счетом 0:6. «Сити» во втором тайме тоже забил дважды: Родри отличился на 53-й минуте, а на 84-й дубль оформил Торрес.

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Команда Гвардиолы стала третьей в истории АПЛ, которая забила 10 мячей в двух первых домашних матчах сезона. Это удалось «Арсеналу» в сезоне-2010/11 (10) и «МЮ» в сезоне-2011/12 (11).

«Арсенал» всухую проиграл все три стартовых матча АПЛ-2021/22. «Канониры» уже были биты «Брендфордом» и «Челси» с одинаковым счетом 0:2.

«Ман Сити» с 6 баллами возглавил промежуточную таблицу.

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