На 32-й минуте матча с «Манчестер Сити» Эмил Смит Роу одиноко потащил мяч на чужую половину. Порыв англичанина быстро прихлопнул Родри. Спустя три минуты Мартин Аткинсон удалил Гранита Джаку, спустя еще две болельщики «Арсенала» зашагали к выходу с «Этихада».

Микель Артета прошел еще один этап движения на дно. За три тура АПЛ «Арсенал» не забил ни единого мяча, зато пропустил сразу девять. Правда, обвинять в проблемах команды только тренера – популизм и упрощение.

Игру против «Сити» «Арсенал» открыл интересным планом без мяча. Артета учел ошибку, которую допустил в матче против «Челси». В дерби команда Микеля страдала от ситуаций 4-в-5 возле домашних ворот. На матч с чемпионами испанец выпустил дополнительного защитника, чтобы соперник не так уверенно растягивал первую линию.

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На чужой половине «Арсенал» включал блок 2-1-2. Передняя пара блокировала центральных защитников «Сити», нижняя – центральных полузащитников, а игрок между ними следил за Родри.

Блок 2-1-2 в защите «Арсенала» Фото: Other Agency

«Сити» приспособился не сразу. Доказательство – игра Эдерсона. За первые две минуты бразилец дважды задумался с мячом в ногах: адресата для передачи не появлялось. На 25-й вратарь обрезал открытую передачу, на 26-й выдал неточный пас из-за прессинга Джаки.

Проблемы «Арсенала» возникли позднее. «Сити» адаптировался к удачному плану Артеты. На мяче Кайл Уокер стал смещаться в опорную зону, чтобы открываться под короткие передачи. Движение англичанина привело к удару Феррана Торреса на 17-й минуте. Иногда роль фулбека выполнял Бернарду Силва. С открывания португальца на домашней половине началась комбинация перед голом Илкая Гюндогана.

Пример смещений Уокера и Силвы в опорную зону Фото: Other Agency

Трудности «Арсенала» усугубили судейство и персональные ошибки. Перед первым голом Торреса Эмерик Лапорт нарушил правила на Калуме Чеймберсе. На 28-й минуте Сеад Колашинац получил желтую за аналогичный фол против Габи Жезуса. Удаление Джаки как минимум должен был проверить ВАР. Судя по ТВ-трансляции, момент не пересмотрели.

Мячу Гюндогана предшествовала ошибка Роба Холдинга на втором этаже. Голу Торреса – последовательные огрехи от того же Холдинга, а также Джаки и Седрика Соареша. В этих просчетах Артета не виноват.

Если подытожить, «Арсенал» вышел на матч против «Сити» с грамотным стартовым планом, но оказался негибким тактически. Перфоманс лондонцев порушили спорные действия Аткинсона и личные ошибки. Артете можно вменить слабую игру на мяче, хотя продумать ходы против дикого прессинга Пепа Гвардиолы сложно. Итог – все не так однозначно.

Артета провел не идеальный, но и не ужасающий матч. Ошибки судьи и футболистов стали катализатором проблем, которые развалили «Арсенал». Вопрос отставки Микеля нужно затрагивать аккуратно. С одной стороны, перемены на тренерском мостике могут пробудить команду. «Увольнение ничего не изменит» – странная и слишком консервативная логика, особенно в футболе. С другой, разрыв контракта должен быть логичным.

«Арсенал» уже проходил турбулентность в середине сезона-2020/21. Тогда руководство оставило Артету у руля. Скидывать его в августе, при недоступности двух сильнейших центрдефов и слабом выхлопе от взрослых звезд атаки, поспешно.

ПОРА ЛИ УВОЛЬНЯТЬ АРТЕТУ? Нет, у него слабый состав Нет, ему нужно время Да, он провалился

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