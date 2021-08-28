Криштиану Роналду – игрок «Манчестер Юнайтед». Однако «дьяволы» подписали бывшего игрока «Ювентуса» в самый последний момент. Летел Роналду совсем не в «красный» Манчестер.

Переход Криштиану в «Манчестер Сити» сорвался после телефонного разговора между португальцем и главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Каталонский специалист отчетливо дал понять, что не знает, как будет использовать Криштиану. Кроме того, Пеп не мог гарантировать ему даже места в стартовом составе.

Роналду такой расклад совсем не устроил, и он дал отмашку агенту Жорже Мендешу о желании вернуться на «Олд Траффорд», сообщает Lа Rерuввliса

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«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского форварда 27 августа.

Роналду уже выступал за «дьяволов» с 2003 по 2009 год.

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