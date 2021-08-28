В пятницу 27 августа защитник «Манчеcтер Сити» Бенжамен Менди предстал перед судом. Его обвиняют в домогательстве и нескольких изнасилованиях. 28 августа футболист был заключен под стражу. Следующее заседание суда состоится 10 сентября.

27-летнему футболисту были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет за период с октября 2020 года по август 2021 года. Одной из жертв не было 18-ти.

На суде Менди не стал давать никаких показаний. Он только назвал свое имя и данные, которые от него потребовало следствие. Когда футболиста «горожан» уводили из зала суда, он не выказал никаких эмоций, сообщает BBC.

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Ранее Менди был отстранен от тренировок «Манчестер Сити».

Менди перешел в «Сити» из «Монако» за 57,5 миллиона евро, став самым дорогим защитником в истории футбола.

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