Стало известно, сколько Криштиану Роналду будет получать в «Манчестер Юнайтед». Зарплата звездного португальца теперь самая высокая во всем чемпионате Англии.
Криштиану будет получать 657 тысяч евро в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.
В топ-3 по зарплате в английской лиге также входят новичок «Челси» Ромелу Лукаку – он получает 616 тысяч евро в неделю вместе с бонусами. И Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» – его заработок составляет 527 тысяч евро.
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При этом Роналду будет зарабатывать значительно меньше, чем Лионель Месси и Неймар в «ПСЖ». Daily Mail утверждает, что аргентинец получает миллион фунтов в неделю, а бразилец – 600 тысяч.
- «Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере Роналду 27 августа.
- Криштиану уже выступал манкунианцев в период с 2003 по 2009 год.
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