«Челси» в меньшинстве спас ничью на «Энфилде».

«Ливерпуль» начал игру первым номером: много владел мячом, но с трудом выжимал опасные моменты. «Челси» в основном действовал на контратаках и забил на 22-й минуте: Кай Хаверц вонзил головой после углового. Мерсисайдцы продолжили владеть инициативой до конца первой половины. Игра перевернулась в конце тайма после. После углового Жоэль Матип едва не замкнул на дальней штанге и сохранил мяч в поле. Маркос Алонсо головой выбил его из перчаток Эдуара Менди и отправил в центр штрафной. Оттуда игроки «Ливерпуля» нанесли несколько ударов по пустым воротам, и один из них рукой заблокировал Рис Джеймс. Судья удалил защитника и назначил пенальти, который реализовал Мохамед Салах.

Вторая половина ожидаемо началась с тотального контроля «Ливерпуля». Но «Челси» не выглядел обреченным: компактно и плотно оборонялся, высоко встречал, плюс временами выходил на чужую половину поля. Мерсисайдцы создали много хороших моментов, но большая часть из них – дальние удары. Менди и защитники «синих» справились со всеми эпизодами у своих ворот и спасли ничью.

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