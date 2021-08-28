Во втором туре АПЛ-2020/21 «Челси» принимал «Ливерпуль» после победы над «Брайтоном». На 45-й минуте команда Фрэнка Лэмпарда осталась без защитника: удалился Андреас Кристенсен. Хозяева «Стэмфорд Бридж» безропотно сдали сопернику три очка – все из-за дубля от Садио Мане.

После поражения от «Ливерпуля» «Челси» вышел на беспроигрышную серию из девяти матчей АПЛ. В процессе лондонскую команду успели назвать кандидатом на титул. Временный успех закончился отставкой Лэмпарда и назначением Томаса Тухеля. История закольцевалась: теперь и немецкий тренер прошел испытание Юргеном Клоппом на старте сезона. Получилось успешнее.

Парадокс: после удаления Риса Джеймса «Челси» действовал увереннее, чем до него. В первом тайме гости страдали от активного прессинга «Ливерпуля». Дело в том, что для выхода из обороны Тухель задействует трех центральных защитников и двух опорников. Клопп защищается по схеме 4-3-3. Команда Юргена получала преимущество 3-в-2 в средней линии.

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Свободный полузащитник «Ливерпуля» либо давил на вингбека «Челси», либо опускался и заполнял опорную зону. Результат – до перерыва лондонцы восемь раз потеряли мяч на домашней половине. Еще одна ошибка пришлась на зону строго над средней линией, еще две – на центральный круг.

Пример того, как работал численный перевес «Ливерпуля» в центре. Хендерсон заметил, что Фабиньо готов подхватить его оппонента, и выдвинулся в прессинг до вингбека «Челси» Фото: Other Agency

Второе преимущество «Ливерпуля» было связано с правым флангом. Этот край по умолчанию заполняет Мохамед Салах. На мяче к нему смещался Харви Эллиотт. Центральный полузащитник либо нагружал Маркоса Алонсо, либо вытягивал из первой линии Антонио Рюдигера. Действия 67-го номера создавали карманы в защите «Челси», куда включались Мане и Трент Александер-Арнольд.

Пример включения Эллиотта в широкой позиции. В данном случае защита «Челси» подстроилась под рывок Салаха в полуфланг. Харви открылся, получил мяч, вступил в штрафную и заработал угловой Фото: Other Agency

Выходит, в первом тайме Клопп показал две конструктивные идеи: по одной на защиту и атаку. «Челси» смущался давления и с трудом развивал позиционное нападение. До перерыва столичная команда нанесла четыре удара, три из которых пришлись на контратаки, еще один – на угловой, с которого забил Кай Хаверц.

После удаления «Челси» перешел на сдержанную защиту. В перерыве Тухель выпустил Тьяго Силву вместо Хаверца, чтобы отправить Сесара Аспиликуэту на место Джеймса и не утратить тройку ЦЗ, а еще заменил Н’Голо Канте на Матео Ковачича: то ли из-за травмы француза, то ли из желания усилить выход из обороны. Лондонцы включили компактную защиту по схеме 5-3-1.

Компактность «Челси» без мяча во втором тайме Фото: Other Agency

К общей надежности и глухой командной тактике прибавились личные подвиги от игроков. Эдуар Менди выдал шесть сэйвов. Рюдигер и Алонсо скрутили Салаха. Красивая цифра: во втором тайме футболисты «Челси» вступили в 17 отборов и проиграли только один. За 45 минут гости ни разу не ошиблись в единоборстве в защитной трети поля.

«Ливерпуль» разбил соперника по ударам с семикратным преимуществом, однако больше половины выстрелов хозяев (8 из 14) прилетели из-за штрафной. За весь второй тайм команда Клоппа не создала ни одного момента, острота которого превысила бы 0,11 xG. Хозяева никак не могли пробить мощнейшую защиту, пусть даже тем не хватало футболиста.

«Челси» в меньшинстве – главное восхищение футбольной субботы. В сезоне-2020/21 Тухель доказал, что может быть прагматичным, но выдержка на «Энфилде» в меньшинстве все равно удивила. Лондонцы справились с сумбуром после удаления Джеймса: все благодаря компактности и личному вкладу игроков.

В 2020-м чемпионские амбиции «Челси» казались хлипкими. Команда Лэмпарда действительно долго не проигрывала, но не выдавала такую же уверенность. После удаления против «Ливерпуля» Фрэнк чуть не растерял команду. Тухель собрал и выбил результат.

Теперь прогнозы на чемпионство «Челси» кажутся более обоснованными.

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