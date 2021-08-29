Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о возвращении нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Единственное, что могу сказать, и это кажется мне чем-то базовым и логичным. Если «Ювентус» счастлив, если счастлив Криштиану и если счастлив «Манчестер Юнайтед» – это идеальный бизнес. Думаю, о Криштиану говорить не приходится. Нет необходимости давать комментарии о том, кто играет, побеждает, забивает и творит историю на протяжении 20 лет», – приводит слова Моуринью Sky Sports.
- 24 августа появились сообщения, что Роналду намерен перейти в «Сити». Но уже 27-го «горожане» вышли из переговоров, а португалец оказался в «Юнайтед».
- В «МЮ» Криштиану будет получать 657 тысяч евро в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
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