27 августа английская Премьер-лига поприветствовала нового-старого форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец уже выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 годы. А помните его последний мяч?

По иронии судьбы, 10 мая 2009 года со штрафного удара он влетел в ворота «Манчестер Сити», куда до последнего момента Роналду планировал перейти этим летом. А уже 11 июня 2009-го «Юнайтед» принял предложение мадридского «Реала» о продаже Криштиану.

Смотрите последний гол Криштиану за «МЮ» с 2:25 по 2:42.

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В составе «МЮ» в 2003-2009 годах Роналду три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской Лиги и один раз Кубок страны.

Впоследствии нападающий играл за испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

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