«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду. 36-летний португалец уже выступал за манкунианцев в период с 2003 по 2009 год. 18 лет назад сэр Алекс Фергюсон привел молодого Криша неопытным мальчиком, а теперь вернулся Роналду настоящим идолом мирового футбола. Сегодня Криштиану – самый высокооплачиваемый игрок английской Премьер-лиги. Но португальский гений не всегда зарабатывал огромные суммы. Вспоминаем, сколько Роналду получал в разных клубах.

Начало карьеры в «Спортинге»

В 1997 году 12-летний Криштиану Роналду подписывает первый профессиональный контракт. Лиссабонский «Спортинг» решается заключить соглашение с молодым и очень перспективным футболистом. Скауты клуба нашли маленького Криша в небольшой команде, в «Насьонале» с Мадейры. Тренеры отмечают, что маленький Роналду не по годам развит физически и мастерски владеет обеими ногами. Стороны заключают контракт. По сегодняшним меркам Роналду получает в «Спортинге» копейки – 2 тысячи евро в месяц.

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В июле 2002 года тренер «Спортинга» Ласло Болони перевел Роналду из дубля в основной состав на предсезонку. К 17 годам зарплата Криштиану выросла. Клуб из Лиссабона мог позволить себе платить португальцу уже 200 тысячи евро в год.

Криштиану Роналду («Спортинг») Фото: Imago

Эра в «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы подписали Криштиану Роналду в 2003 году. Криштиану 18 лет. И в «МЮ» он получает чуть больше 1 миллиона евро. Но уже через год «дьяволы» предлагают Роналду контракт на улучшенных условиях. Теперь зарплата КриРо составляла 2 миллиона евро.

Весной 2007 года Криштиану становится самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Юнайтед». Он получает 180 тысяч евро в неделю. В годовом исчислении это практически 9,5 миллионов евро.

Период в Мадриде

Летом 2009 Роналду переходит в мадридский «Реал». До 2015 года ему назначают заплату 11 млн евро в год. Криштиану зажигал за «бланкос», выигрывал трофеи и индивидуальные награды.

В 2016 году запросы Роналду выросли. Клуб раскошелился на очень приличную сумму, чтобы выплачивать португальской звезде зарплату. Новый контракт заключают на условиях руководства – КриРо получает 21 млн евро без учетов бонусов и дополнительных выплат. Ходят слухи, что именно недовольство зарплатой стало причиной ухода Роналду из «Реала».

В январе 2018 г. авторитетная испанская спортивная газета Marca вышла с заголовком «Криштиану хочет большего». Как сообщило издание, футболист и далее рассчитывает оставаться символом мадридского «Реала». Но также он желает догнать по уровню зарплаты Лионеля Месси и Неймара. Однако руководство мадридцев не пошло навстречу и посчитало переговоры завершенными. Говорят, что Криш запросил у руководства баснословный гонорар – 80 млн евро в год.

Криштиану Роналду и Зинедин Зидан, «Реал Мадрид» Фото: Getty Images

Уход в «Ювентус»

В туринский клуб звездный нападающий перешел в июле 2018 году, подписав со «старой синьорой» четырехлетний контракт. Португалец, ежемесячная зарплата которого по этому соглашению составила 31 миллион евро за вычетом налогов, сразу стал самым высокооплачиваемым игроком всей Серии А. Он опередил миланца Гонсало Игуаина, у которого было 9,5 млн, и своего нового одноклубника Пауло Дибалу с 7 миллионами.

В 2020 году Forbes включил Криштиану Роналду в список миллиардеров. Большую часть состояния CR7 заработал именно на футбольных контрактах.

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Триумфальное возвращение

Теперь Криштиану Роналду вернулся на «Олд Траффорд» в статусе звезды мирового контракта. Оказалось, что манкунианцам под силу удовлетворить финансовые аппетиты португальского форварда.

Ради камбэка в Манчестер Роналду пошел на понижение – «МЮ» мог не уложиться в зарплатную ведомость, учитывая солидные контракты Бруну Фернандеша и Поля Погба. «Дьяволы» будут платить Криштиану 29 миллионов евро в год. Но и с этой суммой Криш все равно становится самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги, значительно обойдя Ромелу Лукаку, у которого 15 миллионов, и Кевина де Брёйне с 10 миллионами.

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