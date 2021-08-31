Нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Соглашение 36-летнего португальца с «дьяволами» рассчитано на два года, после чего контракт может быть продлен еще на один сезон. Ранее «Ювентус» раскрыл финансовые детали сделки: «МЮ» выплатит за Криша 15 миллионов евро в течение пяти лет. Еще 8 миллионов евро «Юве» может получить в качестве бонусов.

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«Все, кто знаком со мной, знают о моей бесконечной любви к «Манчестер Юнайтед». Я провел в этом клубе потрясающие годы, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписан в его великую и выдающуюся историю. Я не могу описать свои чувства, когда вижу, что о моем возвращении на «Олд Траффорд» говорят во всем мире. Это похоже на осуществившуюся мечту.

Всякий раз, когда я возвращался, чтобы сыграть против «Манчестер Юнайтед», я всегда чувствовал любовь и уважение со стороны болельщиков, даже будучи соперником. Об этом можно только мечтать. Мое первое чемпионство, первый кубок, первый вызов в сборную, первая Лига чемпионов, первая «Золотая бутса» и первый «Золотой мяч». Все родилось здесь, в результате особой связи между мной и «красными дьяволами». История написана в прошлом – и будет написана снова, даю вам слово.

Я снова здесь. Я вернулся туда, где и должен быть. Давайте сделаем это снова. P.S. Сэр Алекс, это для тебя», – написал Роналду о возвращении в «МЮ» в инстаграме.

24 августа появились сообщения, что Роналду намерен перейти в «Сити». Но уже 27-го «горожане» вышли из переговоров, а португалец оказался в «Юнайтед».

В «МЮ» Криштиану будет получать 657 тысяч евро в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

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