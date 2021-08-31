«Вест Хэм» ударно провел дедлайн трансферного окна: 31 августа в Лондон перебрались Никола Влашич и Алекс Крал. О переходе хорвата было известно заранее, чех же договорился с «молотобойцами» в последний момент.

По словам гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова, красно-белые отдали Крала в платную аренду с обязательным правом выкупа. Функционер добавил, что на чешского полузащитника претендовали «Сассуоло» и «Аталанта», но московский клуб устроил только оффер из Англии.

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Крал стал пятым летним новичком «Вест Хэма». Ранее лондонцы подписали Курта Зума (35 млн евро), Николу Влашича (30 млн), Крэйга Доусона (2,3 млн) и Альфонсо Ареоля (аренда за 2 млн).

Алекс перешел в «Спартак» летом 2019-го. Чешская «Славия» получила за полузащитника 12 млн евро.

В составе московского клуба 23-летний футболист провел 60 матчей и оформил 6 ассистов.

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