«Ньюкасл» объявил о подписании новичка – 19-летнего мексиканца Сантьяго Муньоса. Нет, мы не пересказываем сюжет фильма «Гол», это вполне реальная сделка, которую «сороки» закрыли в последний день трансферного окна.
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Муньос из кино впечатлял техникой, а вот реального сравнивают скорее с Раулем Хименесом, пусть он и не такой габаритный. Зато хорошо выбирает позицию.
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Так что теперь поклонники легендарного фильма будут пристально следить за тем, как зажигается молодая звезда в Английской Премьер-лиге.
  • У Муньоса 3 забитых мяча и 3 голевые передачи в 13 матчах.
  • В АПЛ даже есть действующий футболист, игравший против киноверсии Муньоса – Скотт Карсон, в фильме пропустил от Сантьяго за «Ливерпуль», а сейчас числится в «Манчестер Сити».
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