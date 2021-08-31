«Челси» объявил о переходе полузащитника сборной Испании и мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса.

Правда, пока на правах аренды: за это «Атлетико» получит, по разным данным, от 4 до 5 млн евро. По информации репортера Sky Sports Каве Солхекола, у лондонцев будет право выкупа в размере 35 миллионов евро по окончании сезона.

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«Очень рад новому вызову в составе «Челси». Фанаты «синих», теперь я один из вас. Не могу дождаться, когда надену эту футболку, выйду на тренировку и увижу каждого из вас. Скоро встретимся!» – сказал испанец в интервью пресс-службе лондонского клуба.

Сауль – третий новичок «синих» в летнее трансферное окно. Ранее команда подписала свободного агента Маркуса Беттинелли и потратила 115 млн евро на возвращение Ромелу Лукаку.

Сауль перешел в молодежную команду «Атлетико» в 2008 году. За это время он лишь раз покинул команду и провел сезон-2013/14 в аренде в «Райо Вальекано».

В составе «Атлетико» 26-летний испанец выиграл два чемпионата Испании, две Лиги Европы, Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

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