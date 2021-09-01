Левый защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, обвиняемый в изнасиловании, остается под стражей. Футболист просил следствие об освобождении под залог, но в его просьбе было отказано.

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Заседание суда по делу 27-летнего француза, которого обвиняют в четырех эпизодах изнасилования, прошло в закрытом режиме. Игрок «Сити» отказался сотрудничать со следствием и не выказал никаких эмоций при задержании. На разбирательстве он отказался говорить обо всем, кроме своих личных данных.

Чемпионат Англии Менди арестован до 10 сентября 28/08/2021 В 17:06

Суд отказал Бенжамену Менди в освобождении под залог, сообщает Manchester Evening News

После предъявления обвинения Менди был арестован и помещен в тюрьму HMP Altcourse в Ливерпуле.

10 сентября Бенжамен снова предстанет перед Королевским судом Честера.

Чемпионат Англии Менди обвиняют в четырех изнасилованиях, «Сити» отстранил игрока 26/08/2021 В 18:08