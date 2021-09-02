Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что новость о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» не стала для него неожиданностью.

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«Еще месяц назад примерно он сказал мне, что перейдет в «Манчестер». Для меня это не было неожиданностью. Я считаю, что «Манчестер» больше подходит ему, чем «Ювентус», – приводит слова Хабиба ТАСС.

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Ходили слухи, что Криштиану перейдет в «Манчестер Сити», однако в последний момент «горожане» вышли из переговоров по 36-летнему португальцу. В тот же вечер «Манчестер Юнайтед» объявил Роналду своим игроком.

Криштиану уже выступал за «МЮ» в период с 2003 по 2009 год.

Хабиб является болельщиком Роналду и хорошо общается с португальцем.

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