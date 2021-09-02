Криштиану Роналду зарегистрирован в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером.

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Ранее в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером выступал форвард Эдинсон Кавани. Правила английской Премьер-лиги запрещали менять номера, но клуб покинул Дэниел Джеймс, перешедший в «Лидс Юнайтед». Кавани взял 21-й номер Джеймса – Эдинсон выступает под этим номером в сборной Уругвая.

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Именно 7-й номер был у португальца, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009-й.

За шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец сыграл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев.

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