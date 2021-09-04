Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прибыл в Великобританию, чтобы пройти 5-дневный карантин перед началом тренировок с клубом.

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Для этого 36-летнему футболисту пришлось покинуть расположение сборной Португалии – главный тренер Фернанду Сантуш согласился досрочно отпустить Роналду, поскольку он пропустит матч против Азербайджана из-за дисквалификации. «МЮ» делал запрос в Правительство Великобритании с просьбой отменить карантин для португальца, но получил отказ, сообщает Manchester Evening News

ЧМ. Квалификация. Европа Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса за 111 голов за сборную 21 ЧАС НАЗАД

Правило 5-дневного карантина действует для всех людей, прилетающих из Португалии в Великобританию. Во второй и пятый день карантина Роналду должен будет сдать отрицательные тесты на коронавирус. Лишь после этого он сможет приступить к тренировкам в общей группе.

Таким образом, Криш сможет присоединиться к команде не раньше среды – всего за три дня до матча АПЛ против «Ньюкасла» на «Олд Траффорд». Ожидается, что именно в этой игре Роналду дебютирует за «МЮ» после возвращения в Англию. Но если бы форвард не покинул расположение сборной Португалии досрочно, то не успел бы пройти карантин до этой встречи.

В матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Ирландии Роналду оформил дубль и побил рекорд иранского форварда Али Даеи по количеству голов в истории сборных.

Теперь на счету 36-летнего португальца 111 забитых мячей за национальную команду. За это достижение Криша включили в Книгу рекордов Гиннесса.

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