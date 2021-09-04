Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах на будущее после того, как закончится его контракт с «красными».

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«Когда закончится мой контракт с «Ливерпулем», первым делом я должен выяснить, каково это – снова вести нормальную жизнь. Будет год перерыва. Прежде у меня такого никогда не было. Но я предельно расслаблен. Когда ты отсутствуешь год, никто не будет высказывать что-то негативное в твою сторону, и это прекрасно. В мире много хороших тренеров и без Юргена Клоппа.

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То, что я делаю, невероятно весело. Мне очень нравится моя работа. Единственная проблема – у моей занятости нет графика, нет ни единого шанса сделать паузу и отключиться от всего. Неужели мне придется мириться с этим до старости? Не знаю», – сказал Клопп в интервью RTL

Юрген Клопп возглавил «красных» в октябре 2015 года. Он привел ливерпульцев к долгожданным победам в ЛЧ и АПЛ, а также выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Контракт немецкого тренера с «Ливерпулем» действует до лета 2024 года.

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