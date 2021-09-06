В конце августа 33-летнего Андерсона обвинили в финансовых махинациях и отмывании 5,5 миллионов евро. Если участие экс-футболиста в преступной схеме докажут, ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Уголовное преследование и суд – лишь очередное дно в длинной череде неудач и провалов, которые преследуют Андерсона с детства. Однако сам он радуется жизни, даже несмотря на постоянные травмы, раннее завершение карьеры и не связанные со спортом темные истории.

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В 2007-м Андерсон перешел в «Ман Юнайтед» из «Порту» в одно трансферное окно с Луишем Нани, Оуэном Харгривзом и Карлосом Тевесом. Журналисты интересовались 19-летним бразильцем даже больше, чем другими опытными и статусными новичками. Его называли главным талантом мирового футбола, а трансфер к Алексу Фергюсону получился настолько стремительным, что тинейджер из Южной Америки мгновенно оказался в центре внимания британских медиа.

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«Жорже Мендеш позвонил мне, но у меня был выключен телефон, – вспоминал Андерсон переговоры с «МЮ». – Когда я включил его, агент сказал мне: «Слушай, Фергюсон, Карлуш Кейруш и Дэвид Гилл здесь. Они хотят тебя видеть». Я сел в машину и помчался на клубную базу. Фергюсон подошел, чтобы пожать мне руку, но я крепко обнял его». Когда стало известно об интересе английского топ-клуба, вундеркинд не сомневался ни секунды. Его смущало лишь незнание английского языка, но тренер убедил Андерсона, что Кейруш и Роналду помогут адаптироваться.

Андерсон, Алекс Фергюсон и Карлос Тевес Фото: Getty Images

Сэр Алекс не обманул: Криштиану приютил одноклубника на семь месяцев и отвозил на тренировки, а Джон О’Ши, Уэс Браун и Даррен Флетчер подружились с новичком, несмотря на разницу в менталитете и необходимость общаться через переводчика. «Я очень смешно говорил по-английски, и люди специально просили меня сказать что-нибудь, чтобы повеселиться, – рассказывал Андо. – Я говорил фразы вроде «моя машина не летает», и все смеялись».

«Юнайтед» выложил за полузащитника больше 30 миллионов евро, но крупная сумма не смутила даже самых придирчивых журналистов. Хищник, которого прозвали так из-за дредов, привлек внимание лучших европейских скаутов еще несколько лет назад, когда выступал в Бразилии. В 14 лет Андерсон потерял отца и превратился в главного добытчика для большой семьи, в 16 дебютировал за «Гремио» и отметился голом со штрафного. Тогда клуб выступал во втором дивизионе, но Андерсон помог вернуться в Серию А – забил в ворота «Наутико» в финале плей-офф, хотя у его команды удалили четверых игроков.

В 2005-м подростка признали лучшим игроком чемпионата мира до 17 лет, а его родной город Порту-Алегри навевал ассоциации с Роналдиньо. Андерсон впечатлял техникой, скоростью, мышлением и силой – обладал всеми качествами полузащитника, который может проявить себя не только в Южной Америке, но и в Европе. В июне 2005-го он договорился о трансфере в «Порту», но правила ФИФА запрещали подобные переходы среди игроков младше 18 лет. Обойти регламент получилось благодаря переезду матери на другой континент – в январе 2006-го Хищник сменил континент на семейных основаниях.

Андерсон в составе «Порту» Фото: Getty Images

В первые полгода 17-летний Андо провел за основу «Порту» всего пять матчей, зато в сезоне-2006/07 получил почетный 10 номер и ворвался в основу. В Суперкубке Португалии против «Витории Сетубал» отметился голом, в первых двух турах чемпионата – двумя ассистами. Сказка чуть не оборвалась в октябре 2007-го, когда соперник из «Бенфики» в жутком подкате сломал бразильцу ногу. Хищник восстановился к апрелю и заиграл на прежнем уровне, хотя так и не вернул прежнюю скорость – из-за этого в «Ман Юнайтед» ему пришлось сменить амплуа с классической десятки на диспетчера из глубины.

В 19 матчах того сезона полузащитник забил три мяча и отдал пять голевых передач, но в топ-клубах понимали, что статистика не полностью отражает его умение диктовать игру, отрезать полкоманды соперников одним пасом или выворачивать защитникам шеи изящным дриблингом. Главный тренер сборной Бразилии Дунга оценил талант Андерсона и включил его в заявку на Кубок Америки, хотя до этого Хищник не выступал за взрослую национальную команду. Ход оправдался: подросток провел два матча на групповом этапе и получил бесценный опыт, а пентакампеоны взяли трофей.

После возвращения Андерсона на поле весной 2007-го Алекс Фергюсон отправил брата, возглавлявшего скаутскую службу «МЮ», последить за юным талантом. Тот посмотрел каждый матч «Порту» на протяжении месяца и вернулся с восторженным отчетом. «Мартин сказал: «Алекс, он лучше Руни», – вспоминал Ферги. – Я ответил: «Не говори так. Он должен быть очень хорош, чтобы превзойти Руни». Но он остался непоколебим». Шотландец прислушался к мнению родственника, и уже 30 мая «Манчестер» объявил о трансфере Андерсона за 31,5 млн евро.

Андерсон, Луиш Нани и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Сначала бразильца пытались использовать на старой позиции, но тренер быстро понял, что Андерсон эффективнее в опорной зоне. Там новичок не только руководил действиями в атаке, но и сдерживал противников. Вдающимися перфомансами против Сеска Фабрегаса и Стивена Джеррарда он заслужил негласный титул наследника Пола Скоулза. В центре поля Хищнику приходилось конкурировать за один из двух слотов с рыжим гением, Майклом Кэрриком, Дарреном Флетчером и Оуэном Харгривзом, однако это не помешало ему в первом сезоне провести 38 матчей во всех турнирах.

Андо не забил ни одного мяча с игры, зато реализовал самый важный пенальти – в послематчевой серии финала Лиги чемпионов против «Челси». После промахов Криштиану Роналду и Джона Терри перестрелка продолжилась до первой ошибки, и шестой удар нанес именно бразилец. Он провел 120 минут в запасе, а под конец овертайма вышел специально под 11-метровые. Трудно представить давление на молодого футболиста в тот момент, но Андерсон сосредоточился и хладнокровно пальнул почти по центру – Петр Чех не угадал направление.

Два удара спустя Эдвин ван дер Сар отразил попытку Николя Анелька и принес «МЮ» третий Кубок чемпионов. После триумфального сезона болельщики восхищались реакцией вратаря, результативностью Криштиану, мужеством Видича и стойкостью Фердинанда, но трудно представить тот успех без Хищника. Тот не блистал результативными действиями, но делал то, что у него получалось лучше всего: объединял команду позитивом в раздевалке и задавал темп на поле. В декабре 2008-го его наградили премией Golden Boy – «Золотым мячом» для молодых футболистов, которого раньше удостоились Уэйн Руни, Лео Месси и Серхио Агуэро.

«Эта команда была так хороша, – ностальгировал Андо. – Никто не хотел прерывать тренировки ни на один день. Мы возвращались в раздевалку и уже ждали следующего дня. Каждый выкладывался на 100 процентов, но мы были друзьями. По пути на игры в автобусе мы очень много веселились». На фоне брутальных одноклубников Хищник иногда казался слишком беззаботным, но именно позитивный настрой сделал его олицетворением философии Фергюсона: Андо заряжал товарищей оптимизмом и веселил в самые напряженные моменты. Он по-прежнему плохо знал английский, но за кривляния и розыгрыши его обожали даже те, кто ни знал ни слова по-португальски.

Второй сезон на «Олд Траффорд» тоже получился успешным, несмотря на несколько мелких травм и поражение от «Барсы» в финале ЛЧ: команда снова выиграла АПЛ, а бразилец искренне полюбил промозглый Манчестер. Проблемы начались на следующий год – в январе 2010-го прощавший Андерсону любые выходки Фергюсон жестко раскритиковал фаворита за слабую отдачу на тренировках и исключил из состава на несколько матчей подряд. Когда полузащитник все-таки вернулся, он получил разрыв крестообразной связки в игре против «Вест Хэма» и выбыл до конца сезона.

В процессе восстановления проявился главный недостаток Андерсона – слабоволие. Хищник слишком наслаждался вкусной едой, высокой зарплатой и хорошей жизнью, чтобы выкладываться в тренажерном зале и преодолевать себя. «Он был очень талантлив, но обладал типично бразильским отношением к делу, – вспоминал выступавший в то время за «МЮ» Майкл Оуэн. – Очень расслабленный парень – иногда даже слишком. Ему нравилось возиться с мячом, но он не беспокоился о лишнем весе и слишком долго набирал форму после травм».

Часть реабилитации Андо провел в Португалии, где попал в автомобильную аварию. Легкомыслие футболиста еще сильнее взбесило Ферги, но вскоре шотландец смягчился, и Хищник вернулся в основу. С весны до осени 2011-го он провел один из лучших отрезков в карьере: отметился дублем в ворота «Шальке» в полуфинале ЛЧ и отправил «Блэкпул» в Чемпионшип, а в начале следующего сезона составил мощную связку с Томом Клеверли в центре поля и поучаствовал в унижении «Арсенала» со счетом 8:2. «У парня фантастический талант, – снова радовался сэр Алекс. – Мы ожидаем, что он будет ключевым игроком в этом сезоне. Он прогрессирует и в будущем станет еще сильнее».

Андерсон и Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Прогноз шотландца не сбылся из-за очередного повреждения – проблемы с коленом вывели Андо из строя с ноября 2011-го по март 2012-го. Во второй части сезона из-за дыры в центре поля Скоулз возобновил карьеру, но даже магии Пола не хватило, и чемпионство взял «Сити». В следующем сезоне титул вернулся на «Олд Траффорд», но бразилец на этот раз травмировал подколенное сухожилие и провел в Премьер-лиге всего 17 матчей. Еще сильнее, чем проблемы со здоровьем, в 2013-го его подкосила новость об уходе на пенсию Фергюсона. Как и Роналду, Андерсон считал шотландца футбольным отцом, а тот всегда прощал Хищнику нарушения дисциплины, даже если сначала злился. Инсайдеры рассказывали, что только Эрик Кантона пользовался таким же расположением коуча, как пухлый бразилец.

«Мое сердце разбилось, – признался Андерсон. – В тот момент я понял, что у нас будут проблемы». Под руководством Дэвида Мойеса тяжело пришлось всей команде, но особенно бразильцу, от которого новый тренер требовал максимальной концентрации и физических усилий. В сезоне-2013/14 Андерсон отыграл за «МЮ» всего 247 минут, а зимой отправился на правах аренды в «Фиорентину». Сказка окончилась – наследник Роналдиньо большое не получал удовольствия от футбола и находил утешение в фастфуде. Руководство заставило его сменить номер: восьмерка досталась Хуану Мате, а Андерсон вынужденно забрал 28-й.

«Когда мы выбирали, какую еду заказать, Андо всегда кричал про Макдоналдс, – написал одноклубник Хищника по «МЮ» и соотечественник Рафаэль. – Он ел все, что оказывалось перед ним. Если бы он оставался профессионалом, то стал бы лучшим в мире, но он ничто не воспринимал всерьез. Он любил жизнь и относился к ней легко. В каком-то смысле именно это качество сделало его одним из самых популярных игроков». Из-за плохой формы в «Фиорентине» Андерсон быстро оказался в глубоком запасе, а после возвращения в «МЮ» разочаровал нового тренера Луи ван Гала еще сильнее, чем его предшественника.

Андерсон в составе «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

В отличие от Фергюсона и фанатов Железный тюльпан не оценил расслабленный подход полузащитника. Разгром от «МК Донс» в Кубке Лиги (0:4) оказался идеальным поводом, чтобы избавиться от Андерсона. Тот лишь раз вышел в чемпионате, а в зимнее трансферное окно перебрался в «Интернасьонал» всего за четыре миллиона евро. Возродить карьеру на родине не получилось: бразилец разочаровывал одного тренера за другим, а клубы, в которых он оказывался, занимали последние места и вылетали. Андерсон ссорился с одноклубниками, восстанавливал дыхание с помощью кислородного баллона, настраивал против себя болельщиков и к 29 годам полностью стер воспоминания о достижениях в «Юнайтед».

Последней остановкой Хищника в качестве профессионала оказался турецкий «Адана Демирспор», где его сделали самым высокооплачиваемым футболистом второго дивизиона. Несмотря на хорошую зарплату, Андерсон так и не нашел мотивации сбросить вес и в сентябре 2020-го объявил о завершении карьеры. Ему было всего 32 года, но продолжать не имело смысла: отяжелевший бразилец отчетливо осознавал, что на самом деле его карьера завершилась еще семь лет назад, когда он попрощался с обожаемым тренером.

Несмотря на множество нереализованных возможностей и ранний выход на пенсию, болельщики «МЮ» по-прежнему вспоминают Андерсона за смешные видео и незрячие пасы, а экс-футболист считает себя успешным: «Я провел отличные годы в «Юнайтед» и был счастлив. Некоторые плохо отзываются обо мне, но я выиграл все возможные трофеи. Цифры не лгут: четыре чемпионства, три финала ЛЧ, кубковые победы. Фергюсон – бог футбола. Я играл через боль ради него и оставался на поле, когда мне сводило ноги. Чувствую, что у меня была хорошая карьера».

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