Форвард Ромелу Лукаку пояснил, почему ушел из «Интера» в «Челси», а заодно выдал крайне загадочный комментарий.
«Когда «Челси» сделал третье предложение, я знал, что это серьезно, и я уже был головой не в Милане. «Челси» предлагал 110 миллионов евро и Дзаппакосту, но «Интер» отказался. Тогда я сказал Индзаги: «Интер» вытащил меня из дерьма, но я хочу уйти только из-за того, что это «Челси», – приводит слова Лукаку для HLN Фабрицио Романо в твиттере.
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Неизвестно, что именно имел в виду Лукаку, но «Интер» в 2019 году купил бельгийца у «МЮ», поэтому некоторые болельщики «красных дьяволов» восприняли комментарий игрока близко к сердцу.
«Фэткаку Корова» (от fat – толстый)
- Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, но провел только 15 матчей и ни разу не забил.
- Он представлял «Интер» с 2019 по 2021 годы.
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