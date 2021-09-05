Опубликовано 05/09/2021 в 09:02 GMT

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал главную причину перехода нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

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«Личные сообщения раскрывать не хочется… Он сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию. Ну и я тоже не фанат итальянского футбола, а английский могу и не переключать. Любая команда там может дать зрелище», – цитирует Нурмагомедова Sport24

Чемпионат Англии Хабиб назвал причину камбэка Роналду в «МЮ» со слов самого Криша ЧАС НАЗАД

О переходе Криштиану Роналду в «МЮ» было объявлено 24 августа.

Ранее Хабиб признавался, что знал о возвращении Криша в Манчестер за месяц до трансфера.

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