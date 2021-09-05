Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал главную причину перехода нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Личные сообщения раскрывать не хочется… Он сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию. Ну и я тоже не фанат итальянского футбола, а английский могу и не переключать. Любая команда там может дать зрелище», – цитирует Нурмагомедова Sport24.
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- О переходе Криштиану Роналду в «МЮ» было объявлено 24 августа.
- Ранее Хабиб признавался, что знал о возвращении Криша в Манчестер за месяц до трансфера.
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