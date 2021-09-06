Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Арсенал».
Лондонский клуб согласовал условия контракта с итальянским специалистом, сообщает The Sun. Отмечается, что коуча «Арсенала» Микеля Артету уволят, если он не выиграет три следующих матча АПЛ – против «Норвича», «Бернли» и «Тоттенхэма».
- После трех туров «Арсенал» идет на 20-м месте в таблице АПЛ, проиграв все три стартовых матча и не забив ни одного мяча.
- Последним клубом Конте был «Интер», который тренер покинул в мае 2021.
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