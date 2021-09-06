Футболисты сборной Аргентины Джовани Ло Сельсо и Кристиан Ромеро, а также защитник сборной Колумбии Давинсон Санчес будут оштрафованы «Тоттенхэмом» после возвращения из национальных команд.

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Ранее клубы АПЛ приняли единогласное решение не отпускать своих игроков на матчи сборных, которые пройдут в странах из «красного списка», поскольку по возвращении в Великобританию они должны отправиться на карантин и будут вынуждены пропустить несколько игр. Но южноамериканское трио «Тоттенхэма» предпочло играть за свои сборные. Их план заключался в том, чтобы пропустить только третьи матчи отбора ЧМ-2022 и вернуться в Великобританию через Хорватию, чтобы избежать карантина и получить возможность тренироваться.

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Однако план оказался под угрозой после того, как Ло Сельсо и Ромеро оказались в центре скандала с остановкой матча между Бразилией и Аргентиной из-за нарушения санитарного регламента. Игроки вернулись на территорию Аргентины вместе с национальной командой. Пока неясно, сыграют ли они с Боливией в ночь на 10 сентября или же полетят в Хорватию, чтобы ускорить процесс возвращения в Великобританию, сообщает The Athletic

Спустя четыре минуты после начала игра Бразилия – Аргентина была остановлена из-за появления на стадионе представителей Anvisa и полиции.

Сотрудники Anvisa подозревают, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба – «Астон Вилла»), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба – «Тоттенхэм») пересекли границу страны с нарушениями.

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