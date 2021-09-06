Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал получение седьмого номера после возвращения в Англию.
До камбэка португальца в «МЮ» цифра 7 принадлежала форварду Эдинсону Кавани. Правила АПЛ запрещали менять номера, но клуб покинул Дэниел Джеймс, перешедший в «Лидс». Кавани любезно взял 21-й номер Джеймса – Эдинсон выступает под ним в сборной Уругвая.
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«Семь – волшебная цифра», – написал португалец в инстаграме и выложил фото в футболке с «семеркой» на спине.
- Именно под 7-м номером португалец выступал за «МЮ» с 2003 по 2009-й.
- «Дьяволы» объявили о возвращении Роналду 24 августа.
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