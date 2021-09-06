Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Гвинеи Наби Кейта забронировал 13-местный частный самолет, чтобы покинуть страну из-за государственного переворота.
26-летний футболист планирует улететь из Гвинеи вместе с несколькими партнерами по национальной сборной, сообщает журналист Тьерно Амаду Макаджи. В настоящий момент самолет ожидает разрешения на посадку в столице Гвинени, Конакри. Футболисты находятся в отеле.
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- В воскресенье в Гвинее произошел вооруженный переворот. Солдаты взяли в заложники президента, приостановили действие конституции и заблокировали все возможности въезды и выезды в страну в течение недели.
- Сборная Гвинеи планировала сыграть дома с Марокко, но из-за переворота встречу перенесли на неопределенный срок.
- С трудностями возвращения из Гвинеи столкнулся и нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Клуб находится на связи с футболистом и ищет способы вызволить его из страны.
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