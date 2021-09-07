Стало известно, сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые футболисты клубов английской Премьер-лиги.
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По информации talkSPORT, больше всех получает Криштиану Роналду («МЮ») – 559 тысяч евро в неделю. Меньше всех – Понтус Янссон из «Брентфорда» – 29 тысяч евро.
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  • Криштиану Роналду («МЮ») – 559 тысяч евро в неделю
  • Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») – 448 тысяч евро в неделю
  • Ромелу Лукаку («Челси») – 378 тысяч евро в неделю
  • Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 291 тысяча евро в неделю
  • Мохамед Салах («Ливерпуль») – 256 тысяч евро в неделю
  • Харри Кейн («Тоттенхэм») – 233 тысячи евро в неделю
  • Джейми Варди («Лестер Сити») – 163 тысячи евро в неделю
  • Уилфрид Заха («Кристал Пэлас») – 151 тысяча евро в неделю
  • Данни Ингз («Астон Вилла») – 139 тысяч евро в неделю
  • Йерри Мина («Эвертон») – 139 тысяч евро в неделю
  • Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») – 134 тысячи евро в неделю
  • Жоау Моутинью («Вулверхэмптон») – 116 тысяч евро в неделю
  • Адам Лаллана («Брайтон») – 105 тысяч евро в неделю
  • Жоэлинтон («Ньюкасл») – 100 тысяч евро в неделю
  • Мусса Сиссоко («Уотфорд») – 93 тысячи евро в неделю
  • Тео Уолкотт («Саутгемптон») – 87 тысяч евро в неделю
  • Рафинья («Лидс») – 74 тысячи евро в неделю
  • Бен Ми («Бёрнли») – 64 тысячи евро в неделю
  • Бен Гибсон («Норвич») – 46 тысяч евро в неделю
  • Понтус Янссон («Брентфорд») – 29 тысяч евро в неделю
Переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» обошелся французскому клубу почти в 500 миллионов евро
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