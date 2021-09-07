Стало известно, сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые футболисты клубов английской Премьер-лиги.
По информации talkSPORT, больше всех получает Криштиану Роналду («МЮ») – 559 тысяч евро в неделю. Меньше всех – Понтус Янссон из «Брентфорда» – 29 тысяч евро.
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- Криштиану Роналду («МЮ») – 559 тысяч евро в неделю
- Кевин де Брёйне («Манчестер Сити») – 448 тысяч евро в неделю
- Ромелу Лукаку («Челси») – 378 тысяч евро в неделю
- Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 291 тысяча евро в неделю
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 256 тысяч евро в неделю
- Харри Кейн («Тоттенхэм») – 233 тысячи евро в неделю
- Джейми Варди («Лестер Сити») – 163 тысячи евро в неделю
- Уилфрид Заха («Кристал Пэлас») – 151 тысяча евро в неделю
- Данни Ингз («Астон Вилла») – 139 тысяч евро в неделю
- Йерри Мина («Эвертон») – 139 тысяч евро в неделю
- Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») – 134 тысячи евро в неделю
- Жоау Моутинью («Вулверхэмптон») – 116 тысяч евро в неделю
- Адам Лаллана («Брайтон») – 105 тысяч евро в неделю
- Жоэлинтон («Ньюкасл») – 100 тысяч евро в неделю
- Мусса Сиссоко («Уотфорд») – 93 тысячи евро в неделю
- Тео Уолкотт («Саутгемптон») – 87 тысяч евро в неделю
- Рафинья («Лидс») – 74 тысячи евро в неделю
- Бен Ми («Бёрнли») – 64 тысячи евро в неделю
- Бен Гибсон («Норвич») – 46 тысяч евро в неделю
- Понтус Янссон («Брентфорд») – 29 тысяч евро в неделю
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