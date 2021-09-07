Бывший футболист «Ливерпуля» Самед Ешиль работает на фабрике и играет в пятом немецком дивизионе. 27-летний нападающий перешел в мерсисайдский клуб в 2012 году за 1,3 млн евро. Спустя четыре года он покинул клуб на правах свободного агента и перешел в греческий «Паниониос».

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Будучи игроком «Ливерпуля», Ешиль дважды за два года порвал кресты. После ухода он сменил пять клубов за пять лет – в данный момент футболисты выступает за «Сент-Тонис» из пятой лиги. Есиль все еще надеется, что сможет вернуться в профессиональную игру, если вернет прежнюю форму.

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Самед Ешиль Фото: Eurosport

Он живет в своем родном городе Крефельд, недалеко от Дюссельдорфа, и также работает в компании владельца клуба. В течение недели Ешиль собирает воздушные фильтры на заводе. «Мне нужно попробовать свои силы в постфутбольной жизни, если я не вернусь в профессиональную лигу», – объясняет немец решение устроиться на вторую работу.

Ешиль впервые потренировался с основной командой «Ливерпуля» при Брендане Роджерсе. При нем же нападающий два раза сыграл в Кубке лиги в своем дебютном сезоне – эти два матча стали для него первыми и последними.

За команду «Ливерпуля» U23 Ешиль провел 20 матчей, забил 6 мячей и сделал 3 ассиста.

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