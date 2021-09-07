Мама Криштиану Роналду Долорес пропустит первый матч сына в английской Премьер-лиге после возвращения.
Криш запретил маме смотреть его первую игру за «МЮ». Бывший нападающий «Ювентуса» утверждает, что 66-летняя Долорес слишком нервничает, наблюдая за ним в чаше стадиона. По словам Роналду, из-за переживаний его мать дважды падала в обморок, наблюдая за ним вживую, а при одном из падений она сломала зубы.
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«Теперь ей нельзя смотреть большие матчи. Я говорю: «Послушай, у меня больше нет отца. Я не хочу терять еще и маму, поэтому ты не будешь смотреть четвертьфиналы, полуфиналы и финалы», – приводит слова Роналду Daily Mail.
- Матч-камбэк Роналду в «МЮ» должен состояться 11 сентября. «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл».
- «Дьяволы» объявили о возвращении Роналду 27 августа.
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