Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые после возвращения в клуб посетил тренировочную базу в Каррингтоне.

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Сначала 36-летний португалец встретился и побеседовал с главным тренером «дьяволов» Уле-Гуннаром Сульшером.

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После этого Роналду поприветствал новых одноклубников, которые не уехали в сборные, и провел первую тренировку после возвращения в «МЮ».

«Дьяволы» объявили о переходе Криштиану Роналду 24 августа.

Матч-камбэк португальца должен состояться 11 сентября – «МЮ» примет «Ньюкасл».

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