Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда предложил формулу для сравнения величия, которая учитывает достижения игроков на уровне клубов и сборных, а также дает возможность ранжировать номинантов, выступавших в разные годы.
Ученый решил рассмотреть футболистов, выигрывавших «Золотой мяч» как минимум дважды, либо получивших широкое признание до 1956 года, когда была учреждена награда, по 7 критериям: (национальные и международные трофеи, голы за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на «Золотой мяч», личные рекорды и тд). После всех подсчетов топ-10 по формуле Кроуфорда выглядит так, сообщает Daily Mail:
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1. Криштиану Роналду (537 очков);
2. Лионель Месси (503);
3. Пеле (459);
4. Ференц Пушкаш (305);
5. Роналдо (281);
6. Марко ван Бастен (237);
7. Альфредо ди Стефано (201);
8. Мишель Платини (177);
9. Диего Марадона (169);
10. Йохан Кройфф (163).
- Криштиану Роналду летом 2021-го перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
- Лионель Месси этим же летом сменил Барселону» на «ПСЖ».
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