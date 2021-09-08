Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда предложил формулу для сравнения величия, которая учитывает достижения игроков на уровне клубов и сборных, а также дает возможность ранжировать номинантов, выступавших в разные годы.

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Ученый решил рассмотреть футболистов, выигрывавших «Золотой мяч» как минимум дважды, либо получивших широкое признание до 1956 года, когда была учреждена награда, по 7 критериям: (национальные и международные трофеи, голы за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на «Золотой мяч», личные рекорды и тд). После всех подсчетов топ-10 по формуле Кроуфорда выглядит так, сообщает Daily Mail

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1. Криштиану Роналду (537 очков);

2. Лионель Месси (503);

3. Пеле (459);

4. Ференц Пушкаш (305);

5. Роналдо (281);

6. Марко ван Бастен (237);

7. Альфредо ди Стефано (201);

8. Мишель Платини (177);

9. Диего Марадона (169);

10. Йохан Кройфф (163).

Криштиану Роналду летом 2021-го перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Лионель Месси этим же летом сменил Барселону» на «ПСЖ».

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