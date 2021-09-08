Бразильская конфедерация футбола обратилась в ФИФА с просьбой запретить нескольким клубам АПЛ использовать игроков из Бразилии в матчах в течение пяти дней.

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Командам нельзя выпускать футболистов на матчи, иначе ФИФА применит санкции. Наказание связано с решением клубов АПЛ отозвать футболистов из национальной команды. Запрет коснется восьмерых игроков из пяти английских команд – Фабиньо, Алиссона и Роберто Фирмино из «Ливерпуля», Эдерсона и Габриэла Жезуса из «Манчестер Сити», Фреда из «Манчестер Юнайтед», Тиаго Силвы из «Челси» и Рафиньи из «Лидса». Все бразильцы не смогут выйти на поле с 10 по 14 сентября. Клубы уже проинформированы ФИФА об этом решении, сообщает The Times

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Из-за дисквалификаций место в воротах «Манчестер Сити» займет 36-летний Скотт Карсон. Второй вратарь «Сити» Закари Стеффен болееет коронавирусом, поэтому с «Лестером» 11 июня сыграет голкипер, который провел один матч в АПЛ за последние 10 лет. В отсутствие Алиссона ворота «Ливерпуля» будет защищать испанец Адриан или немец Лорис Кариус.

Скотт Карсон выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В составе «Ливерпуля» вратарь выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, при этом в розыгрыше еврокубков сезона-2004/05 он провел один матч с «Ювентусом» (2:1). Похожая ситуация случилась с Карсоном в АПЛ сезона-2020/21, когда голкипер отыграл одну встречу с «Ньюкаслом» (4:3) и стал чемпионом Англии.

Клубы АПЛ не отпустили игроков в сборную в связи с их возможным пребыванием в государствах, находящихся в красной зоне. По возвращению из этих стран в Британию граждане обязаны отбыть 10-дневный карантин.

CBF не просила наказания для «Эвертона» и нападающего Ришарлисона, поскольку клуб отпустил футболиста на Олимпийские игры.

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