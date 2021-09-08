Клубы АПЛ потратили более 8 млрд евро на комплектацию актуальных составов – это более чем в два раза больше, чем в любой другой европейской топ-лиге.

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Отчет Футбольной обсерватории CIES показал , что клубы Англии потратили значительно больше, чем команды Серии А (3,38 млрд евро), Ла Лиги (3,26 млрд евро), Лиги 1 (2,68 млрд евро) и Бундеслиги (2,33 млрд евро).

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Клубы из Манчестера – самые дорогие в Европе: состав «Манчестер Сити» стоит 1,078 млрд евро и опережает «МЮ» (1,021 млрд евро), «Челси» (779 млн евро), «Ливерпуль» (670 млн евро), «Арсенал» (631 млн евро) и «Тоттенхэм» (549 млн евро).

«ПСЖ» – самый дорогой не английский клуб в Европе. Состав команды оценивается в 955 млн евро.

Больше всех в летнее трансферное окно потратил «Арсенал» – 182,6 млн евро.

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