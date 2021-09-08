Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду замечен возле тренировочной базы манкунианцев на новом дорогом автомобиле.

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Нападающий показал фотографам большой палец, когда въезжал на тренировочную базу «МЮ». Роналду сидел за рулем Lamborghini Urus 2018 года выпуска, спортивного авто с двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Стоимость автомобиля – 186 тысяч евро, он развивает скорость до 304 км/ч. Неизвестно, арендует ли Роналду люксовое авто или оно входит в его личную коллекцию.

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