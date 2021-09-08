Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду замечен возле тренировочной базы манкунианцев на новом дорогом автомобиле.
Нападающий показал фотографам большой палец, когда въезжал на тренировочную базу «МЮ». Роналду сидел за рулем Lamborghini Urus 2018 года выпуска, спортивного авто с двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Стоимость автомобиля – 186 тысяч евро, он развивает скорость до 304 км/ч. Неизвестно, арендует ли Роналду люксовое авто или оно входит в его личную коллекцию.
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