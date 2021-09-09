Главный тренер «Арсенала» Микель Артета предложил бывшему игроку лондонцев Джеку Уилшеру вернуться в команду. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента.
«Он тот, кого я знаю, с кем я делил раздевалку. Каждый в клубе очень его любит. Наши двери всегда открыты», – сказал Артета, отвечая на вопрос, может ли Уилшер тренироваться с «Арсеналом».
- В последнее время 29-летний экс-полузащитник сборной Англии тренировался с командой «Комо», выступающей в Серии В. Уилшер не смог оформить переход из-за проблем с документами – его не зарегистрировали, поскольку у игрока нет паспорта Евросоюза.
- Уилшер выступал за «Арсенал» с 2008 по 2018 год. В 16 лет он стал самым молодым дебютантом «Арсенала».
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