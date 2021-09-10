5 сентября авторы Sky Sports обрисовали критерии успеха для нового состава «Манчестер Юнайтед». Джейми Каррагер заждался чемпионства, Джейми Реднапп предвкушал бессонные ночи Уле-Гуннара Сульшера. Все из-за Криштиану Роналду, который вдруг вернулся на «Олд Траффорд».

Португалец задал ключевой вызов в тренерской карьере Сульшера: Уле-Гуннар должен понять, как встроить Роналду в «Юнайтед»-2021. Одна из сторон адаптации – стандарты. Получит ли Криштиану штрафные и пенальти – интрига сентября.

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Чемпионат Англии «МЮ» показал эпичное возвращение Роналду на «Олд Траффорд» 12 ЧАСОВ НАЗАД

За время в «Ювентусе» Роналду настрелял 52 прямых удара со штрафных. В гол трансформировался лишь один. При этом Криштиану почти не созидает: португалец выдал лишь две передачи под удар со стандартов за трехлетний отрезок в Турине. Для сравнения, за полтора английских сезона Бруну закинул 4.

Еще Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри и Андреа Пирло доверяли Роналду 11-метровые. С 2018 года Криштиану получил 27 пенальти, 23 из которых прошили чужие ворота. За последние три сезона в «Реале» португалец выдал более скромные цифры: 15 голов после 21 удара с точки.

Главным соперником Роналду в битве за стандарты станет соотечественник Бруну Фернандеш. Полтора сезона в Манчестере подарили плеймейкеру 13 мячей с пенальти после 14 попыток. Еще экс-полузащитник «Спортинга» нанес 23 прямых выстрела со штрафных – правда, в сетку залетел лишь один, как у Криштиану в «Юве».

За пенальти в «Юнайтед» также поспорят Маркус Рэшфорд и Поль Погба. С сезона-2018/19 британский страйкер настучал шесть голов с точки после восьми попыток. Француз выдал семь из 11. Только форвард и полузащитник не помогут со штрафными: первый набил один мяч с 33 прямых ударов, другой – 0 из восьми.

Крошки за звездами подберут Фред и Хуан Мата. С кампании-2018/19 бразилец выдал четыре прямых удара со стандартов, испанец добавил пять (один удачный) и точный пенальти. Экс-полузащитники «Шахтера» и «Челси» даже близко не подобрались к лидерам «МЮ» по нагрузке со штрафных и с точки. Им наверняка уйдут моменты в мелких кубковых матчах.

Главный вопрос – кто из пары Роналду-Фернандеш станет основным исполнителем стандартов и поборются ли с португальцами Рэшфорд и Погба. В «ПСЖ» пенальти и штрафные могут стать инструментом по работе со звездными эго. В «Юнайтед» ситуация другая.

Роналду, который точно претендует на стандарты, снизил качество прямых ударов. Бруну ушел недалеко, но при его оценке надо учитывать: Криштиану выдал один мяч за три сезона, а Фернандеш – лишь за полтора. Безропотно отдать штрафные и пенальти легенде 00-х и 10-х будет слабохарактерно.

Одна из краткосрочных задач Сульшера – убедить Роналду, что в «Юнайтед» есть и более качественные исполнители для стандартов. Доля Бруну, Рэшфорда и Погба в штрафных ударах снизиться не должна. Криштиану точно получит часть – это нормально. Но отсекать других звезд ради португальца нельзя.

Все цифры взяты с UnderStat и относятся к чемпионатам.

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