«Манчестер Юнайтед» опубликовал ролик с возвращением Криштиану Роналду на газон стадиона «Олд Траффорд».
На видео Криш выходит из подтрибунного помещения, останавливается возле боковой линии и разводит руки в стороны, демонстрируя семерку на спине.
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