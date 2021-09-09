«Манчестер Юнайтед» опубликовал ролик с возвращением Криштиану Роналду на газон стадиона «Олд Траффорд».
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На видео Криш выходит из подтрибунного помещения, останавливается возле боковой линии и разводит руки в стороны, демонстрируя семерку на спине.
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Роналду приехал на тренировку «МЮ» на Lamborghini Urus за 186 тысяч евро (видео)
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