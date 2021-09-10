Мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду показала статую футболиста, выполненную в полный рост из шоколада.
«Кто-то хочет кусочек шоколада? Это только для меня», – подписала публикацию Мария Долореш душ Сантуш Авейру.
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Статуя была создана португальским шоколатье Жорже Кардозу после выступления Роналду на победном для сборной Португалии Евро-2016. Мастер потратил на изготовление около 200 часов.
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